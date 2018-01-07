Kahramankazan esnafı sandık başına gitti

ANKARA (AA) - Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Günhız, yeniden bu göreve seçildi.

Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Odası 13. Olağan Genel Kurulu, ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Adem Can'ın divan başkanlığını yürüttüğü genel kurulda, mevcut başkan Ali Günhız'ın yanı sıra Kazım Atak ve Vasıf Kocabaş başkanlığında hazırlanan üç listeyle seçime gidildi.

Genel kurulda, oy kullanan 503 delegeden 319'unun desteğini alan Günhız, yeniden başkan seçildi.

Seçimde diğer adaylar Atak 101, Kocabaş ise 83 oy aldı.

Günhız, seçim sonucunun açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, genel kurul toplantısını hoşgörü ve sağduyu içerisinde tamamladıklarını belirterek, "Genel kurulda üç aday yarıştık ve gayet demokratik bir seçim oldu. Bu demokratik yarışta şahsıma destek vererek beni yeniden seçtikleri için bütün esnaf arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.