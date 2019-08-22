Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz muhtarlarla buluştu

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Oğuz, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla Kumpınar Belediye Kültür Merkezi'nde çalışma yemeğinde buluştu.

Oğuz, görevde bulunduğu yaklaşık 5 aylık süreçte mahallelerde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muhtarlardan gelen talep ve önerileri dinleyen Oğuz, önümüzdeki süreçte mahallelerde yapılacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kahramankazan'ın mahallelerine talepler doğrultusunda 5 aylık süreçte 600 bin liralık yatırım yaptıklarını belirten Oğuz, "Muhtarlarımız, hizmet noktasında vatandaşa dokunan ve temas eden ilk elimizdir. Mahallelerimizde hemşehrilerimizin ulaştığı ilk kademedir. Kahramankazan Belediyesi olarak muhtarlarımızın her zaman yanındayız. 5 yıllık hizmet sürecinde sizlerle omuz omuza, el ele çalışarak vatandaşımıza, ilçemize hizmet edeceğiz." ifadesini kullandı.

Programa belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.



