Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, Bakan Selçuk'u ziyaret etti

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u makamında ziyaret ederek ilçedeki eğitim yatırımlarını görüştüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuz, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 2023 vizyonu çerçevesinde inşallah eğitim alanında önemli adımlar atacak. Kendisine bu konuda çok güveniyoruz. Bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Ziyarette, Kahramankazan'da inşaatları süren 7 okul ile gelecek günlerde yapımına başlanacak olan 3 okul ve bir öğretmenevi projesinin masaya yatırıldığı ifade edildi.



