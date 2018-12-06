Kahramankazan AB toplantısına ev sahipliği yapacak

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) sürecine ilişkin önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

21. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı, 10-11 Aralık tarihleri arasında Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2016 ve 2017’de Avrupa Konseyi tarafından "12 Yıldız Şehri" unvanına, son olarak da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen ve Avrupa'nın en prestijli ödülleri arasında gösterilen Avrupa diplomasına layık görülen Kahramankazan Belediyesi, Türkiye'nin AB sürecine ilişkin önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 21. Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı Kahramankazan'da gerçekleştirilecek.

Türkiye-AB ilişkileri, son gelişmeler ve yerel yönetimlerin etkisi ile Avrupa'da Sığınmacı Krizi ve Uyum konularının masaya yatırılacağı toplantıya, AB üyesi ülkelerden çok sayıda yabancı temsilci, akademisyenler, STK temsilcileri ve belediye başkanları katılacak.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Türkiye Ulusal Heyet Üyesi de olan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AB ile ilişkiler açısından son derece önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.