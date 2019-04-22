Kağıt uçaklarını en uzağa atmak için yarıştılar

ESKİŞEHİR (AA) - Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Kağıt Uçak Yarışması" gerçekleştirildi.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Kulübü'nün etkinlikleri kapsamında Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirilen "Kağıt Uçak Yarışması"na 5-15 yaş arasında 60 çocuk katıldı.

Riddle Hangarı'nda kurulan platform üzerinden kağıt uçaklarını en uzun mesafeye atmaya çalışan çocuklara, Türkiye'nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk tarafından katılım sertifikaları ve çeşitli hediyeler verildi.

M.S.Ö. Havacılık ve Uzay Müzesi'ni de gezen çocuklar, buradaki uçaklar hakkında bilgilendirildi.

