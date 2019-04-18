Kafesten kaçan balıklar amatör balıkçıları sevindirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Yamula Baraj Gölü'nde alabalık üreten çiftlikteki bir kafesin yırtılması sonucu balıklar göle dağılınca amatör avcılar bereketli bir gün geçirdi.

Merkez Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'nda alabalık üretimi yapan bir çiftlikte kafesin yırtılması sonucu binlerce balık göle dağıldı.

Baraj etrafında oltayla balık tutan amatör avcılar, oltalarına çok sayıda balık takılmasına sevindi. Amatör balıkçıların arkadaşlarına da haber vermesiyle çok sayıda kişi baraj gölüne geldi.

Amatör balıkçı Selami Arslan AA muhabirine, balıkların kaçtığı haberini alınca göle geldiğini belirterek, "Çiftlik patlamış diye bir haber geldi. Tabii bu kulaktan kulağa yayıldı. Kaçan balıklar bir haftaya tüm baraja dağılır ve her bölgeden balık çıkmaya başlar. Şu olayı 2 yıldır bekliyorduk. 2 yıldır balık yoktu. Havuzun patlaması yüzümüzü güldürdü. Çünkü en azından balık tutabiliyoruz." dedi.

Rıfat Altıntaş da erken saatte gelenlerin çok sayıda balık tuttuğunu ifade ederek, "Arkadaşlarım, yaklaşık 160 balık tutan olduğunu söyledi. Ama o kadar balık da çok, yiyemezsin. Burada havuzu patlayan arkadaşa Allah yardım etsin. İlla ki zararı vardır. Tabii bu olay bizim ve av malzemesi satanların yüzünü güldürdü." dedi.



