KAEÜ'nün proje ve akademik çalışma başarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin (KEÜ) 10 pilot üniversite arasında yapılan bir araştırmada misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma alanında ikinci sırada yer aldığı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, bilim dünyasının yakından takip ettiği "Web Of Science" araştırmasında, 2018 yılı üniversitelerin genel sıralaması, indeksli yayın, misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma ve toplam öğretim elemanı sayısı sıralamasının yayınlandığı belirtildi.

Kayıtlarına göre akademik anlamda üniversitenin önemli bir yükseliş gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2016 yılında misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 41 üniversite arasından 5 pilot üniversite içinde seçilen üniversitemiz, yoğun çalışma ve performans sergileyerek Kırşehir’in kalkınması için çok sayıda proje üretti. Web Of Science kayıtlarından elde edilen verilere göre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 10 pilot üniversite sıralamasında 2. oldu. Geliştirdiği projeler, eğitimde gösterdiği kalite, genel ve fiziki durumu itibarıyla hedefine ilerleyen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 2006 yılında Gazi Üniversitesinden ayrılarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ismiyle kurulan ve Kırşehir’in kalbini oluşturan üniversitemiz, Web Of Science yayımladığı verilere göre, 2006-2008 yılları arasında kurulan 41 devlet üniversitesi arasında 6. sırada yer aldı."

Açıklamada, KAEÜ'nün 124 üniversite arasındaki genel sıralamada da 59. sıradan 25. sıraya yükseldiği aktarıldı.