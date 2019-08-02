KAEÜ'nün kalite değerlendirme çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, bir süre önce üniversitenin kalite çalışmalarını 100 üniversiteden gelen heyetlere anlattıklarını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Üniversite Kalite Yönetim Koordinatörlüğü tarafından Yunus Emre Konferans Salonunda kalite değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Karakaya, Türkiye'deki birçok kurumdan önce kalite çalışmalarına başladıklarını, üniversite bünyesinde kalite standartlarının üst seviyelere ulaşması için başarıyla kalite yönetiminin sürdürüldüğünü anımsattı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin kalite çalışmalarıyla çok sayıda üniversiteye öncülük ettiğini, Türkiye’nin değişik yerlerinde ve YÖK Kalite Kurulu da dahil olmak üzere YÖK’ün kalite dış değerlendirmesinden sonra seçilen 7 üniversiteden biri olduklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Türkiye yükseköğretiminin bir eksiğini tespit ettik, onun için bu eylemi başlattık. Bir süre önce üniversitemizin kalite çalışmalarını 100 üniversiteden gelen heyetlere anlattık. 100 üniversiten 3’er kişinin katıldığı 300 kişiye YÖK’te üniversitede kalite yönetiminin nasıl olması gerektiğini tek tek bahsettik. Bundan sonraki hedefimiz profesyonelleşmek ve yaptığımız işi felsefeye dönüştürmek çünkü yolumuzda mekanik sistemden sonra bir hedef daha var. Biz şu an kalitenin mekanik kısmını yani iş akışlarını bir format haline getiriyoruz. Sonrasında ise hedefimiz neydi, gönüllerde olan Ahilik kalitesini oluşturmak. İşte fark burada başlıyor. Ne zaman ki biz vicdanlarımızda işi bir sorumluluk olarak algılayabilirsek o gün Ahiliği bu topraklarda yeniden diriltmiş olacağız. Ecdadımıza olan bir borcumuzu ödeyeceğiz. Böylece materyalleştirilmiş bir dünyada vicdanla iş sadakatini yeniden dünyaya felsefe olarak göstereceğiz."

Kalite sürecine başlarken, kesin kurallarla değil entegre ede ede başarıya ulaşılması gerektiğine karar vererek hareket ettiklerini vurgulayan Karakaya, "İnsanoğlu zaman içerisinde eğitilerek değişir. Emirlerle sadece yönetilir. Eğitim, mutlak değişimdir. Eğitimin ve bilgilendirmenin kalıcı hale gelmesiyle yöneticiler değişir ama kalite değişmez. Kalite üniversitelerin ihtiyacıdır." ifadelerini kullandı.