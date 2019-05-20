KAEÜ'nün 8 birimine turuncu bayrak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) 8 farklı birimine engellilere yönelik düzenlemeleri nedeniyle turuncu bayrak verildiği bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı ve 2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreninde KAEÜ'nün 8 birimi mekanda erişilebilirlik konusunda engellilere yönelik yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı turuncu bayrak almaya hak kazandı.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, mekanda erişilebilirlik konusunda engellilere yönelik yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı turuncu bayrak almaya hak kazanan 8 birimin yöneticisini makamında ağırladı.

Turuncu bayrak ödülüne layık görülen 8 birim yöneticisine çalışmalarından dolayı başarılar dileyen Karakaya, 8 birimin yöneticisine belgelerini verdi.

Mekan ve eğitimde erişebilirlik konusunda engelliler adına önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Karakaya, üniversitelerin engelli bireylerin hayata katılma noktasında belirgin bir rol üstlendiklerini belirtti.

Eğitimde erişilebilirlik konusunda engellilere yönelik yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu da yeşil bayrak ödülüne aday gösterildi.