KAEÜ'de yeni bölüm ve öğrenci alımları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 2019-2020 eğitim öğretim dönemine öğrenci alımı yapılacak yeni bölümlerle daha fazla alanda öğrenciye eğitim vereceğini bildirdi.

Karakaya, yaptığı açıklamada, üniversitenin yeni bölümlerinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandığını, kent merkezi ve ilçelerdeki bölümlere alınacak yeni öğrenciler olduğunu belirtti.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünün onaylandığını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"YÖK’ün Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünü onaylamasının ardından 40 öğrenci alımı da kabul edildi. Üniversitemiz, ülkemizin ihtiyacı olan çevre mühendislerini yetiştirmeye başlayacak. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Kaman Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi programına 20, Mucur Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi programına 40, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programına 30 ve kent merkezindeki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi programına da 30 öğrenci alımının onaylanmasıyla üniversitemiz farklı alanlarda öğrenci yetiştirmeye devam edecektir. Kabul edilen öğrenci alımları ile daha da büyüyecek ve bölgesinin parlayan yıldızı olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımıza aynı hızla devam edecek ve kaliteli eğitimi ile öğrencileri geleceğe hazırlayacağız."