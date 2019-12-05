KAEÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği semineri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yapı Topluluğu tarafından "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu seminer düzenlendi.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonundaki seminerde konuşan Dekan Prof. Dr. Mustafa Kurt, iş sağlığı ve güvenliğinin fakültelerinde zorunlu dersler kapsamına alındığını hatırlattı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği (İSAG) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kavlak ise henüz çalışma yaşamına adım atmamış olan üniversite öğrencilerinin güvenlik algısını yükseltebilmek amacıyla, özellikle mühendislik fakülteleri öğrencilerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği seminerlerini daha fazla önemsediklerini söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistiklerine göre Türkiye'de yaşanan iş kazaları, meslek hastalıkları ve bunlara bağlı ölüm oranlarının yaşandığı en fazla mesleğin inşaat, taşımacılık, maden ve metal ile ilgili sektörler olduğunu vurgulayan Kavlak, şunları kaydetti:

"2017 yılı istatistiklerine göre ülkemizde 359 bin 653 iş kazası gerçekleşmiş, bu kazaların 62 bin 802'si inşaat sektöründe meydana gelmiştir. İş kazaları sonucunda tüm sektörlerde meydana gelen bin 633 ölümün ise 587'si inşaat, 124’ü metal ve 86’ısı ise maden sektöründe gerçekleşti. İnşaat sektöründe yaşanan iş kazalarının büyük bölümü yüksekte yapılan çalışmalarda güvensiz iskele kullanımdan kaynaklanmaktadır. İlerleyen yıllarda iş yerlerinde yönetici olacak öğrencilerimizin bilgi donanımının da arttırılması gereklidir. Ülkemizde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çok önemli çalışmalar yapan iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri sayısı 105 bine yaklaşmıştır."

Seminerin ardından, öğrencilere ve üniversite yöneticilerine iş sağlığı ve güvenliğine yönelik algının yükselmesi ve aidiyet hissinin oluşması için baret hediye edildi.



