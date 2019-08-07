KAEÜ'de doluluk oranı yüzde 91,5'a ulaştı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre üniversitenin yüzde 91,5 doluluk oranına ulaştığını bildirdi.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılı YKS tercihlerinin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandığını ve aday öğrencilerin KAEÜ'ye yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Toplamda 4 bin 295 olan kontenjanın 3 bin 918 öğrenci tarafından tercih edildiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz tüm birimler bazında yüzde 91,5 doluluk oranına ulaştı. Üniversitemizin akademik birimler açısından doluluk oranlarına bakıldığında ise fakülteler bazında yüzde 87,5, yüksekokullar bazında yüzde 103, meslek yüksekokulları bazında ise yüzde 94 doluluk oranına ulaşıldı. 2019 YKS tercih sonuçlarının aday öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını diliyoruz. Yerleşme sonuçları üniversitemiz adına memnuniyet vericidir. Boş kalan 377 kontenjanın ise ek yerleştirme ile çok kolay dolacağını ve ek yerleştirme sonuçlarına göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin bu yıl yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağını tahmin ediyoruz. Üniversitemizi tercih eden öğrencilere teşekkür ederek, öğrencilerimize 'İkinci yuvalarına hoş geldiniz' diyorum."