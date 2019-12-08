KAEÜ Rektörü Karakaya, TÖMER öğrencileriyle buluştu
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileriyle bir araya geldi.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre,...
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileriyle bir araya geldi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Remzi Can'dan, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kursların tüm halka açık olduğunu dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:
"Üniversite olarak en önemli görevimiz insan yetiştirmektir. Uluslararasılaşma çalışmaları açısından TÖMER’in faaliyetleri de çok anlamlıdır. Merkezin çalışmalarının bir amacı da kültürel etkileşime katkı sağlamaktır. Kültürel etkileşime her fırsatta aracılık edene, TÖMER’e olan desteğimiz her zaman sürecektir."
Karakaya'ya, KAEÜ Genel Sekreteri Mehmet Zeki Küçük, Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Mehmet Özdemir de eşlik etti.
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:38
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49