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KAEÜ ile Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü iş birliği protokolü imzaladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Azerbaycan...

Genel 03.12.2019, 14:10
KAEÜ ile Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü iş birliği protokolü imzaladı
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü, Yunus Emre Enstitüsü ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ortaklığında Bakü’de düzenlenen "Müslüman Bilim Adamlarının Bilim ve Teknolojiye Katkıları" panelinde konuştuğu kaydedildi.

Müslüman bilim adamlarının bilim ve teknolojinin gelişmesi için verdikleri katkıları anlatan Karakaya, teknik bilimler, tıp, astronomi, matematik ve kimya gibi birçok alanda Müslüman bilim adamlarının önemli katkılar verdiğini aktardı.

Yaptıkları buluşlarının kendilerinden sonraki çağlarda bilime ve teknolojiye öncü olduğunu vurgulayan Karakaya, bilime her geçen gün katkının verilmeye devam ettiğini kaydetti.

Panelin ardından KAEÜ ile Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KAEÜ ile enstitüsü arasında öğrenci değişim programları, akademik bilgi alışverişi ve iş birliğinin artacağını belirten Karakaya, milli değerlere bağlı anlaşmalara devam edeceklerini hatırlattı.

#Kırşehir
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