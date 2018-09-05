Kadrolu öğretmenlere 23 il için atama isteği

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında kalan illerde görev yapan kadrolu öğretmenlerin, istemeleri halinde bu bölgelerdeki 23 il için süre şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabileceği belirtildi.

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıya göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında kalan illerde görev yapan kadrolu öğretmenler, istemeleri halinde belirtilen illere süre şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Ancak soruşturma ve benzeri nedenlerle görev yeri il dışına değiştirilen öğretmenler yer değiştirme isteğinde bulunamayacak.

Bu kapsamda yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin atanmak istedikleri ili belirten dilekçelerini görev yaptıkları il milli eğitim müdürlüklerine vermeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunan öğretmenlerin atamaları, atanmak istedikleri ilde alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve norm kadro dikkate alınarak yapılacak.

İhtiyaç olması halinde atama yapılacak iller; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli ve Van.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul