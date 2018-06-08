Kadir Gecesi'ne doğru

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, rahmet, mağfiret, feyiz ve bereket iklimi olan bir ramazan ayının sonuna yaklaşıldığını, kutlu bir gece olan Kadir Gecesi'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tüm İslam aleminin ve Kırıkkaleli vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu gecede, Kur'an-ı Kerim ve mealini okuyarak hayat muhasebesini yapalım. Bu geceyi hayatımızın yeni bir başlangıcı yapmaya çalışalım. Tövbe ve istiğfar ederek, Allah'tan affımızı dileyerek fakir, yetim, dul ve kimsesizlere yardım ederek, anne, baba, akraba ve komşularımızın hal ve hatırını sorarak, açları doyurarak, kaza ve nafile namazları kılarak ihya etmeye çalışalım. Milletimizin birlik ve beraberliği, cennet vatanımızın her türlü felaketlerden muhafazası, devletimizin bekası, bütün Müslümanların ve insanlığın barış ve esenliğe kavuşması için Cenabı Allah'a yalvaralım. Aziz şehitlerimizin ruhlarını şad edelim. Camilere kadın, erkek, genç, çocuk hep birlikte koşarak ibadetlerimizi birlikte yapmaya çalışalım. Böylece yapılan ibadetlere en az bire bin verilen bu geceyi en güzel şekilde ihya ederek ömrümüzü manen uzatalım."

Nur Camisi'nde Kadir Gecesi özel programının 21.20'de başlayacağını ve 04.00'e kadar devam edeceğini belirten Yıldırım, "Sesleri birbirinden güzel hafızlar tarafından Kur'an ziyafeti verilecek, özel tesbihat programları, hadis sohbetleri yapılacak, tesbih ve teheccüd namazları kılınacaktır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, Kırıkkaleli hemşehrilerimin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu gecenin Müminler için manen arınma ve temizlenmeye, insanlık alemi için sevgi ve barış dolu günlere kavuşmaya vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz eder, Kur'an'ın aydınlığında huzur dolu günler dilerim." ifadelerini kullandı.