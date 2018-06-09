"Kadir Gecesi hürmetine dökülen Müslüman kanı son bulsun"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Kadir gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı hürmetine başta Filistin'de olmak üzere İslam coğrafyalarında dökülen Müslüman kanlarının bu gece hürmetine son bulmasını; barışın, kardeşliğin ve huzurun tüm dünyaya egemen olmasını istiyor, bütün din kardeşlerimizin bayrama huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini diliyorum." ifadesini kullandı.

Çalık, yayımladığı "Kadir Gecesi" mesajında, rahmet ayı olan mübarek ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Allah'tan, Kadir Gecesi'nin, gönül dünyalarını nurlandırarak vicdanları aydınlatmasını, huzur ve bereket getirmesini dileyen Çalık, şunları kaydetti:

"Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı hürmetine başta Filistin’de olmak üzere İslam coğrafyalarında dökülen Müslüman kanlarının bu gece hürmetine son bulmasını; barışın, kardeşliğin ve huzurun tüm dünyaya egemen olmasını istiyor, bütün din kardeşlerimizin bayrama huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini diliyorum. Bu düşüncelerle Kadir Gecesi'nin hemşehrilerime, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."