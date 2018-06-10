KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, kutlu bir gece olan Kadir Gecesi'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tüm İslam aleminin ve Kayserili vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik eden Çelik, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki böylesine önemli günlerde hala dünyanın pek çok yerinde acı ve gözyaşı var. İslam alemi mazlumun yanında olma konusunda güç birliği yapamıyor. Maalesef sadece Türkiye şer güçlere karşı tavrını net bir şekilde ortaya koyarak mazlumun umudu olmaya devam ediyor. İşte bu nedenlerle Rabbimin ülkemle ve milletimle birlikte olması için dua ediyorum. Çünkü Türkiye'nin güçlü olduğu dünyada mazlumlar azalacaktır."