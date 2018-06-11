BURSA (AA) - Kadir Gecesi dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Balıkesir'de vatandaşlar camilere akın etti.

Bursa'da Tarihi Ulu Camii ve Emir Sultan Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.



Camilerdeki kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar dua edip namaz kıldı.

Vatandaşların doldurduğu camiye sığmayan kişiler de avluda geceyi idrak etti.



Cami çıkışlarında hayırseverler tarafından vatandaşlara tatlı ikram edildi.

- Eskişehir

Eskişehir'de vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla başta Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.



Yatsı ve teravih namazlarını kılan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinledi.



Yoğun ilgi nedeniyle birçok kişi cami avlularına serdikleri seccadelerin üstünde namaz kıldı.

- Çanakkale

Çanakkale kent merkezindeki Necippaşa, Seyit Onbaşı ve Şehitler camilerinde Kadir Gecesi programları yapıldı.

Camilerde dua eden vatandaşlar, ilahileri dinledi.

Daha sonra teravih namazını kılan vatandaşlara cami çıkışında lokum ve gül suyu ikram edildi.

- Bilecik

Bilecik'te Kadir Gecesi, düzenlenen programlarla idrak edildi.

Bilecik'in kullanım alanı açısından ve tek 4 minareli Kayıboyu Camisi'ne gelen çok sayıda vatandaş, Kadir Gecesi'nde namaz kılıp dua etti.

Gece dolayısıyla vatandaşlara, su, lokum ve şerbet ikram edildi.

Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde belediye tarafından düzenlenen iftar programının ardından vatandaşlar, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

Ayrıca, kentteki diğer camilerde de Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Öte yandan Bilecik Belediyesinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği iftar programına yüzlerce kişi katıldı.

Belediye Başkanı Nihat Can ile AK Parti Milletvekili adayı Selim Yağcı, vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutladı.

- Balıkesir

Balıkesir'de Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Tarihi Zağnos Paşa Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Gece dolayısıyla vatandaşlar camiyi doldururken, çok sayıda kişi avluda namaz kıldı.

İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından verilen vaazda Kadir Gecesi'nin önemine değindi.

Namaz sonrası camiden çıkanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Yalova

Yalova'da Kadir Gecesi nedeniyle camilerde özel program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ''bin aydan hayırlı'' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için çok sayıda vatandaş camilere akın etti. Merkez Camii'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Büyük küçük her yaştan vatandaş akşam ezanın ardından kentteki camileri doldurdu. Yatsı ve teravih namazlarını kılan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinledi. Din görevlileri tarafından Kadir Gecesi'nin faziletini anlatan vaaz verildi.

Camilerdeki doluluk nedeniyle birçok vatandaş cami avlularına serdikleri hasırların üstünde namaz kıldı.