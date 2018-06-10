KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalışkan, mesajında, Kadir Gecesi'nin getirdiği esenlik ve selametin, tüm Türkiye'yi, milleti ve tüm insanlığı çepeçevre kuşatmasını diledi.

Kadir Gecesi'nin yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını temenni eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz, bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Tüm din kardeşlerimizin, bu gecenin feyiz ve bereketinden manen en iyi biçimde yararlanacağına inanıyorum. Bu düşünce ve duygularla tüm İslam dünyasının ve sevgili hemşehrilerimin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, Yüce Mevla'dan barış ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramı'na da eriştirmesini diliyorum."