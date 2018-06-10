KARAMAN (AA) - Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman, Kadir Gecesi nedeniyle mesaj yayımladı.

Yaman, mesajında, bir Kadir Gecesi'ne daha kavuşmanın sevinci ve heyecanı içerisinde olduğunu belirtti.

Ramazan ayını on bir ayın sultanı kılan Yüce Rabbin, Kadir Gecesi'ni de bin aydan daha hayırlı kıldığının altını çizen Yaman, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi diğer bütün kutlu zamanların üstünde ve önünde olarak Yüce Rabbimizin insanlığa bir rahmet ve ümit kapısı olarak bahşettiği mübarek bir gecedir. Bu gece, kalplerimizin arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Bu düşünce ve duygularla aziz milletimizin ve tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, barış ve huzur dolu bir dünyada Ramazan Bayramı'na erişmeyi Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum."