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Kadınlardan Başkan Akgül’e teşekkür ziyareti

KONYA (AA) - Ahırlı'da bir gurup kadın, Belediye Başkanı İsa Akgül'ü makamında ziyaret etti.Ziyarette konuşan Başkan Akgül, her zaman kadınların yanlarında olduklarını söyledi.Annelerin duası ile ayakta olduklarını ifade eden...

06 Mart 2018 Salı 14:38
Kadınlardan Başkan Akgül’e teşekkür ziyareti
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KONYA (AA) - Ahırlı'da bir gurup kadın, Belediye Başkanı İsa Akgül'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Akgül, her zaman kadınların yanlarında olduklarını söyledi.

Annelerin duası ile ayakta olduklarını ifade eden Akgül, "Annelerimizin bu ziyareti oldukça anlamlı. Beni çok duygulandırdı. Bu ziyaretler birliğimizi, beraberliğimizi, çalışma azmimizi arttırıyor. Onlar her zaman hizmetin en iyisini hak ediyorlar. Her fırsatta bende kendilerini ziyaret ediyorum. Mahallelerinin eksiği olup olmadığını soruyorum. Her zaman yanlarındayım." diye konuştu.

İlçelerine yapılan hizmetlerden dolayı Akgül'e teşekkür eden kadınlar ise, "Bu güne kadar bu denli hizmet alamamıştık. Sağ olsun başkanımız hizmet girmemiş mahalle bırakmadı. Sorunlar bir bir çözülüyor. Hizmetler sayesinde yollarda çamurdan kurtulduk. Parklar çok güzel oldu." dedi.

Anahtar Kelimeler:
AhırlıBaşkan İsa Akgül
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