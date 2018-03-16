Kadınlara yönelik şiddete futbolla dur dediler

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında kadına şiddete dur demek ve farkındalık yaratmak amacıyla üniversite amatör kadın futbol takımı maç yaptı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Beden Eğitim ve Spor Bölümü öğrencilerinden oluşan kadın futbol takımları üniversitenin spor salonunda düzenlenen maça "Kadına yönelik eşitsizliğe, ayrımcılığa ve şiddete dur demek için buradayız" pankartıyla çıktı.

Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite olarak, ülkenin ve ilin temel sorunlarının çözümüne yönelik akademik ve bilimsel çalışmaların yanı sıra şiddetin ve ayrımcılığın her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Toplumun temel taşını oluşturan kadınların maruz kaldığı her türlü şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için üniversitelere ve akademisyenlere de büyük görevler düştüğünü belirten Bağlı, "Bu manada bizim üniversitemiz hem eğitim, öğretimde hem de toplumsal sorunlarla ilgilenme konularında büyük hassasiyet ve çaba göstermekte.

Özellikle NÜKÇAM kadın sorunları ile ilgili yürüttükleri çalışmalar ve kadınlara karşı ayrımcılığa karşı toplumda bilinci oluşturmaya yönelik gösterdiği hassasiyet hakikaten çok önemli." diye konuştu.

NÜKÇAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Leyla Kahraman da bugün özellikle kadına yönelik cinsiyete dayalı eşitsizliğe, ayrımcılığa ve şiddete dur demek için sahaya çıktıklarını ifade etti.



