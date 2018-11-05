Kadınlara yönelik düz sanayi makineleri kursu açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Şeyhşamil Kadınlar İş Geliştirme Merkezinde kadınlara yönelik düz sanayi makineleri kursu açıldı. Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR, Halk Eğitimi Merkezi ve Organize Sanayi Bölgesindeki tekstil...