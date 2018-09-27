Kadınlara sanayi tipi makinalarda kurs veriliyor

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi, Şeyhşamil Kadınlar İş Geliştirme Merkezi, kursiyerlere sanayi tipi makinalarda kurs veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyhşamil Kadınlar İş Geliştirme Merkezi ile farklı bir konseptte hizmet sunuyor.

Organize sanayi bölgesine vasıflı eleman yetiştirmek için sanayi tipi makinelerle İş-Kur destekli kurslar düzenlenen merkezde kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alıyor.

150 öğrenci kapasiteli merkezde, el sanatları, nakış, hazır giyim, sanayi makineleri ve mefruşat gibi kurslar ücretsiz veriliyor.

Tekstil üzerine üretim yapan fabrikalara vasıflı eleman yetiştiren merkezde 35 sanayi tipi makine bulunuyor.

1 Ekim'de başlayacak düz dikiş makineci kursu için kayıtlar devam ediyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki dönemde verilen kurslara 18-45 yaş arası kadınlar başvurabiliyor.



