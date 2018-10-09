Kadınlara meme kanseri anlatıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri "Meme kanseri farkındalık ayı" dolayısıyla kadınları bilgilendirdi.

Erbazlar Konağı'nda düzenlenen bilgilendirme etkinliğinde kadınlara meme kanserinde erken teşhis ve tedavi yöntemleri anlatıldı.



Kadınlara, meme kanserinin simgesi olan pembe kurdele takılarak broşür verildi.

Meme kanseri eğitimini veren Kanser Erken Teşhis ve Tedavi Merkezi (KETEM) eğitim hemşiresi Canan Şener, meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu, bunun kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer aldığını belirtti.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"Bu kanser türü her 8 kadından birinde görülüyor. En iyi koruyucu yöntem erken teşhistir. Erken teşhis yüzde 96 oranında hayat kurtarıcıdır. Ekim ayı boyunca eğitim programlarımız çeşitli kurumlarda, okullarda devam edecek. Tüm kadınlarımızı taramalarını yapmak üzere KETEM’e davet ediyoruz. KETEM de bu hizmetler ücretsiz olarak verilmektedir."

