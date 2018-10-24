Kadınlara kanser bilgilendirme eğitimi verildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Çekerek Kaymakamı Evren Çakır'ın ilçede başlatmış olduğu Kanser Bilinçlendirme Çalışmaları kapsamında köylerde yaşayan vatandaşlara kanser hastalığı anlatıldı.

Çekerek Toplum Sağlı Merkezinde görevli Hemşire Ümran Zorlu ile Ebe Tahire Özdemir tarafından verilen eğitimde rahim ve meme kanseri anlatıldı.

Eğitimlere katılan Kaymakam Çakır sağlık eğitimlerini önemsediklerini belirtti.

Çakır, "İlçede, köylerde özellikle 35 yaş üzeri kadınlarımıza kanser eğitimi vermeyi planladık, erken teşhisin kanserde önemini vurgulamak istedik." dedi.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin de yapıldığı açıklamada şunları söyledi:

"Çekerek Kaymakamımız Evren Çakır’ın öncülüğünde sağlık çalışanlarımız köylere giderek kadınlara kanser ve kanserde erken teşhisin önemini anlatıyor. Günümüzde kanser korkulu bir rüya olmaktan çıkmaya başlamıştır. Erken teşhis ile tedavisi mümkün hale gelmiştir. Yozgat’ta vatandaşlarımız Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz olarak kanser taramalarını yaptırabilirler. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diler, kanserden uzak bir yaşam dilerim."