Kadınlar yetimler için mantı açıyor

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de bir grup gönüllü kadın, mantı açıp satarak elde ettikleri gelirle 215 yetimin ihtiyaçlarını gideriyor.

Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, her hafta salı günü derneğin tarihi Odunpazarı bölgesindeki binasında bir araya gelen kadınlar, mantı açıyor.

Her hafta 10-15 kadın tarafından yapılan 15 kilogram kıymalı ve mercimekli mantı, 20 ve 25 liradan satışı çıkıyor. Elde edilen gelirle 215 yetim çocuğun giysi, eğitim ve eğlence gibi birçok ihtiyacı karşılanıyor.

Derneğin Yetim Birimi Sorumlusu Zuhal Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Odunpazarı bölgesindeki bir kamu kurumunca tahsis edilen evde 5 yıldır gönüllü hizmet verdiklerini söyledi.

Eskişehir'de belirledikleri ihtiyaç sahibi 215 yetim çocuk için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"İnsanları iyilik yapmaya davet ediyoruz. Kadınlar, yetim evimize gelip, burada günler düzenliyor. Bir tabak mantı, salata, tatlı ve sınırsız çayı da 10 liradan veriyoruz. Bu gelirin tamamını 215 yetim çocuğumuzun her türlü ihtiyacını karşılamak için harcıyoruz. Burası ikinci evimiz gibi."





- "Yardımları görenler mutlu oluyor"

Yetimler için mantı yapan gönüllülerden Eskişehir İHH İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi Görevlisi Keser Atıcı ise "Mantı satışı ve bağışlarla yetimlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Yetimlere ve ailelerine maddi, manevi destek olmaya çabalıyoruz. Yaptıklarımızı görenler mutlu oluyor." diye konuştu.

Gönüllülerden Asiye Kara da kendisinin de binbir sıkıntıyla 4 yetim büyütüp evlendirdiğini belirterek, çocuklarının her birinin iş sahibi olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 3 yıl önce yetimlere yardımcı olmak için mantı yapmaya başladığını anlatan Kara, "Yetim büyütmenin zorluğunu bildiğim için buraya destek olmak çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.



