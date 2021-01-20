Kadınlar ördü, 700 ihtiyaç sahibi öğrenci atkı ve bereye kavuştu

Nevşehir Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ’Şişini al gel gönülleri örmek için’ kampanyası çerçevesinde kadınlar tarafından örülen 700 atkı ve bere ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan ’Şişini al gel gönülleri örmek için’ kampanyası çerçevesinde kadın tarafından örülen 700 atkı ve bere ihtiyaç sahibi öğrencilere Belediye Başkanı Rasim Arı’nın katıldığı program ile hediye edildi. Belediye Başkanı Rasim Arı, "Atkı ve bere örerek ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olan tüm kadınlarımıza teşekkür ederim" dedi. Arı, “Bugün daha önce başlatmış olduğumuz şişini al gel gönülleri örmek için kampanyamızın artık netçilerini almaya başladık. Şehrimizdeki annelerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin örmüş olduğu bere ve atkıları şehirde ona ihtiyaç duyan kardeşlerimize inşallah bugün teslim edeceğiz. Tekrar bugün için bu şişini alıp gelerek gönülleri ören bir bere bir atkı bende örebilir miyim diyen herkese teşekkür ederim. İhtiyaç sahibin çocuklarımızın bir nebze olsun ısınmalarını gerçekleştirmiş olduğumuz için mutluyuz” dedi.

“Yalvarıyorum ihtiyaç sahiplerini bizlere bildirin”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’de faaliyet gösteren STK ve siyasi partilere de çağrıda bulunarak; "Hizmetin partisi olmaz. Yalvarırım sizlere ihtiyaç sahiplerini bize bildirin" dedi. Arı, “Basın mensubu arkadaşlardan özellikle bize bu konuda destek olmalarını istiyoruz. Nerede bir fakir, fukara, ihtiyaç sahibi varsa mutlaka bize bildirsin. Sadece sizin sadece belediyenin değil. Buradan tüm sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bu şehirde aç açıkta kimse kalmasın. Bildiğiniz, duyduğunuz kim varsa bize iletin. Tüm siyasi partilere de çağrıda bulunuyorum. Parti ayrımı yapmaksızın lütfen bize ulaşın. Daha önce de bu çağrımı yapmıştım. Lütfen sizde kaydı olur. Belediye farklı bir siyasi partili belediye gibi düşünmeyin. Biz her zaman ifade ediyoruz. Şehre hizmetin partisi olmaz. Biz bu şehirdeki her bir ferde hizmet etmek bunların sorunlarını çözmekle mükellefiz. Garibin, fukaranın yanında durmakla mükellefiz. O yüzde lütfen siyasi partilerimizde bildikleri, duydukları ne varsa gariban, fakir, fukara bize bildirsinler. STK’lar bildirsin. Lütfen bize bildirin. Herhalde bir belediye başkanının bu konuda bu kadar yalvardığı olmamıştır. Biz yalvarıyoruz. Yeter ki biri gelsin biz onlara destek olalım” şeklinde konuştu.