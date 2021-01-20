Kadınlar ördü, 700 ihtiyaç sahibi öğrenci atkı ve bereye kavuştu
Nevşehir Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ’Şişini al gel gönülleri örmek için’ kampanyası çerçevesinde kadınlar tarafından örülen 700 atkı ve bere ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.
Nevşehir Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ’Şişini al gel gönülleri örmek için’ kampanyası çerçevesinde kadınlar tarafından örülen 700 atkı ve bere ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.
Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan ’Şişini al gel gönülleri örmek için’ kampanyası çerçevesinde kadın tarafından örülen 700 atkı ve bere ihtiyaç sahibi öğrencilere Belediye Başkanı Rasim Arı’nın katıldığı program ile hediye edildi. Belediye Başkanı Rasim Arı, "Atkı ve bere örerek ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olan tüm kadınlarımıza teşekkür ederim" dedi. Arı, “Bugün daha önce başlatmış olduğumuz şişini al gel gönülleri örmek için kampanyamızın artık netçilerini almaya başladık. Şehrimizdeki annelerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin örmüş olduğu bere ve atkıları şehirde ona ihtiyaç duyan kardeşlerimize inşallah bugün teslim edeceğiz. Tekrar bugün için bu şişini alıp gelerek gönülleri ören bir bere bir atkı bende örebilir miyim diyen herkese teşekkür ederim. İhtiyaç sahibin çocuklarımızın bir nebze olsun ısınmalarını gerçekleştirmiş olduğumuz için mutluyuz” dedi.
“Yalvarıyorum ihtiyaç sahiplerini bizlere bildirin”