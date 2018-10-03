Kadınlar kışlık yiyeceklerini imece ile hazırlıyor

YOZGAT (AA) - Sorgun’a bağlı Doğankent beldesinde yaşayan kadınlar, kışlık yiyeceklerini imece usulü ile hazırlıyor.

Belirli aralıklarla bir yerde toplanan kadınlar, sıra ile salça ve yarma kaynatıp, erişte, makarna, mantı keserek kışa hazırlık yapıyor.

Yardımlaşma ile işlerin daha hızlı yapıldığını belirten Fadime Parıltı, "Eskiden kasaba ve köylerimizde hemen her iş imeceyle yapılırdı. Şimdi teknoloji ilerledi, insanlar yiyeceklerini gidip marketlerden hazır alıyor. Onlar da sağlık için pek elverişli değilmiş. Birçok kışlık yiyeceğimizi kendimiz hazırlıyoruz. Bugün burada kışlık mantımızı, eriştemizi, çorbalığımızı kesiyoruz. Böylelikle işlerimiz hem daha çabuk bitiyor hem de daha az yoruluyoruz." dedi.

Hacer Kızılay da yardımlaşmanın çok iyi olduğunu ifade ederek, "Kadınlar toplanıp hem sohbet ediyor hem de işlerini daha çabuk yapıyor. Her gün bir komşumuzun işini yapıyoruz. Hamur kesiyoruz, yufka ekmek yapıyoruz, salça kaynatıyoruz." diye konuştu.

