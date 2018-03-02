Kadınlar İçin Vicdan Konvoyu

ESKİŞEHİR (AA) - Suriye'deki hapishanelerde tutulan kadınların serbest bırakılmaları için 6 Mart'ta İstanbul'dan yola çıkacak "Vicdan Konvoyu" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Suriye sınırına ulaşacak.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Fatma Kahraman, vakıf binasında düzenlediği basın toplantısında, 7 yıldır Suriye'de savaşın devam ettiğini ve yüz binlerce insanın tüm dünyanın gözleri önünde hayatını kaybettiğini belirtti.

Kahraman, Suriye'deki savaş nedeniyle 15 bin çocuğun hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Öyle kendiliğinden değil. Bombalar bedenlerini parçaladı, tonlarca enkaz altında kaldılar, klor, sarin, kimyasal gazları çırpına çırpına soludular. Kimisinin küçücük bedeninde işkence metotları denendi. Tespit edilebilen 13 bin 581 kadın Suriye rejiminin zindanlarında işkence ve diğer zalimane muamelelere maruz kaldı ve tecavüze uğradı.

- Kadınlar halen vahşeti yaşıyor

Şu an 417'si kız çocuğu olmak üzere tespit edilebilen 6 bin 736 kadın halen bu vahşeti yaşıyor, Suriye Rejiminin zindanlarında ölmeyi bekliyor. Tecavüz ve işkence mağduru kadınlardan bazıları intihar ettiler. Bu hapishanelerden kurtulanlardan bazıları aramızda ve bir gün kendilerine yapılanların hesabının sorulması umuduyla yaşama tutunmaya çalışıyorlar."

Kadınlara yönelik cinsel saldırı, işkence, hukuksuz tutulma uluslararası hukuka göre savaş suçu ve insanlığa karşı suç niteliğinde olduğunu savunan Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilinen tek gerçek şudur ki Suriye rejimi kadınlara tecavüzü bir silah olarak kullanmaktadır. Soruyoruz. Bu kötülüklere maruz kalan kadınlar hangi uluslararası mekanizmanın, hangi devletin, hangi sivil kurumun, hangi mercinin masasında gündem edilmekteler? Biz kadınlar, Suriye zindanlarındaki kız kardeşlerimizin acı ve çaresizlik içerisindeki çığlıklarını duyuyoruz. 7 yıldır bekliyoruz. Kimse onlar için bir çaba içerisine girmiyor. Artık Yeter! Onlar oradalar. Acı çekiyorlar. Bizi bekliyorlar. Duymanızı istiyoruz. Görmenizi istiyoruz. Onlar için bir şeyler yapmanızı istiyoruz."

Kahraman, Suriye'deki kadınları kurtarmak için bir şey yapmaya karar verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kadınlar olarak Suriye hapishanelerinde hukuka aykırı olarak tutulan ve işkence edilen kadınların sesini tüm dünyaya duyurmak ve serbest bırakılmalarını talep etmek için 'Kadınlar İçin Vicdan Konvoyunu' yola çıkarıyoruz.

Amacımız, kadınların, Suriye'de savaşın başından bu yana işkence, tecavüz, infaz, hapis ve mültecilikle büyüyen dramlarına dikkat çekmek. Suriye’de savaş sebebiyle haksız bir şekilde tutulan tüm kız çocukları ve kadın mahpusların serbest bırakılması için çağrı yapmak ve girişim başlatmak. Tüm insanlığı savaşlarda kadınların korunması için etkili tedbirler almaya davet etmektir."