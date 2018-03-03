AKSARAY (AA) - Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak ve serbest bırakılmaları için kadınların başlattığı "Kadınlar İçin Vicdan Konvoyu" 7 Mart'ta Aksaray'da olacağı bildirildi.

Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriye hapishanelerinde 6 bin 736 kadının hapishanelerde olduğunu söyledi.

Hapishanedeki kadınlara destek olmak amacıyla İHH İnsani Yardım Derneği organizasyonu ile 55 ülkeden aktivistlerin de katılacağı konvoyun 7 Mart'ta Aksaray'da olacağını belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Suriye hapishanelerinde her türlü işkence, tecavüz ve ahlaksızlığa maruz kalan kız çocukları ve kadınların serbest kalmaları için başlatılan bu önemli faaliyete Aksaray'dan da destek bekliyoruz. 7 Mart'ta Aksaray'dan geçecek olan yaklaşık 5 bin kişilik konvoyun ilimizde öğle yemeği ve namaz molası verecek. Bizler de iki otobüs ile konvoya katılım sağlayacağız. Konvoy 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Antakya'da bulunarak basın açıklaması yapacak."