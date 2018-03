Kadınlar hikayelerini kitapta topladı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi'nin "Hayatımı yazsam roman olur'' diyen kadınlar için düzenlediği "Şefkatli Kalemler Öykü Yazarlığı Atölyesi"nde eğitim gören 14 kadın, hikayelerini kitapta topladı.

"Bizim Öykülerimiz" isimli kitap, Engelliler Sarayı'nda düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Toplantıda, 3 ay boyunca atölyeye katılarak yazarlık eğitimlerini tamamlayan ve kendi hikayelerini anlattıkları kitabı kaleme alan kursiyerlere sertifikaları verildi.

- "Kadınlar her gün hatırlanmalı"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, burada yaptığı konuşmada, atölyeye katılarak hayallerini gerçekleştiren kursiyerleri tebrik ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların bir güne sığacak bir değerde olmadıklarını, her gün hatırlanmalarını gerektiğini belirten Çağrıcı, "Cennetin ayaklarının altına serildiği, hayatın her alanında önceliklerin içerisinde gördüğümüz kadınlarımızı sürekli hatırlamak, saygı ve sevgide onları ön planda tutmanın bizim inancımız gereği olduğunu düşünüyorum. Hayatın her alanında anaları ve kadınları görürsünüz. Açlıkta, yoksullukta, susuzlukta bir kuşun gagasıyla yavrusuna yiyecek taşıdığı gibi hep anaların şefkatle koşuşturduğunu görüyoruz."

Dünya genelinde kadına karşı birçok insanlık dışı olay yaşandığına işaret eden Çağırıcı, bundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Çağırıcı, tepki gösterebilmenin ve bunların bir daha yaşanmaması adına bir şeyler yapabilmenin önemli olduğunu vurguladı.

- "Hikayelerimiz samimi, içten ve doğal''

Atölyeye katılan 2 çocuk annesi ev hanımı Asiye Toraman, hikayelerinde unuttukları sandıkları şeyleri, içlerinde biriktirdikleri acıları, yenilgileri, aldanışları ve keşkeleri kaleme aldıklarını anlattı.

Atölyeye katılan 20-70 yaş arasındaki 14 kadının birbirleriyle deneyimlerini paylaştığını aktaran Toraman, ''Gün, Dünya Kadınlar Günü arifesi. Kalemler de şefkatli olunca, buna bir kadın dokunuşu kaçınılmazdı. Burada hem aile ortamında tecrübelerimizi paylaştık hem de Peygamber Efendimiz'in 'Bilgiyi yazı ile pekiştirin' emrine uyup, kaleme aldık. Çünkü söz uçar ama yazı kalır. Bu kitaplar bizim hikayelerimizin vücuda gelmiş hali. Hikayelerimiz bizden, samimi, içten ve doğal, haliyle de şefkatli. Çünkü öykülerimize kadın yüreği değdi.'' diye konuştu.

- Engelli kızının hikayesini kaleme aldı

Atölyeye katılan 3 çocuk annesi Suna Ayaz ise 4,5 yaşındaki engelli kızı Hiranur'un hikayesini kaleme almak için atölyeye katıldığını söyledi.



Bir engelli annesi olarak kızının hikayesini yazmak istediğini belirten Ayaz, ''Hikayemde kızımı engelli olarak görmediğimi yazdım. Hiranur, her şeyi yapabiliyor. Başarılı ve dışa dönük bir çocuk. Ben onun adına engeller ortadan kalksın diyorum. Kızımın engellerini aştığını görüyorum. Atölyede kendime özgüvenim geldi. Çocuğumu bana sorduklarında anlatamıyordum. Nasıl tepki verirler diye çekiniyordum. Artık çekinmeden, korkmadan kızımı anlatabiliyorum. Buranın sosyalleşmek adına bana çok katkısı oldu.'' ifadelerini kullandı.

Programa katılan gazeteci Nagehan Alçı ve yazar Hatice Özdemir Tülün, mesleki deneyimlerini kadınlarla paylaşarak, onlara tavsiyelerde bulundu.