Kadınlar Çarşısı yeni heykeline kavuştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de cepheden dönmeyen erkeklerin yerine evlerinin geçimini sağlamak isteyen kadınların açtığı dükkanların yer aldığı Kadınlar Çarşısı'nı temsil eden ve yıprandığı için bir yıl önce kaldırılan heykelin yerine yenisi yapılarak yerleştirildi.

Heykelin açılış töreninde konuşan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, tarihi Kayseri Kapalı Çarşı'nın 15. yüzyılın sonlarında yapılmaya başlandığını, 19. yüzyılın sonuna kadar farklı eklemelerle sürdüğünü söyledi.

1907 Ankara Vilayetler Salnamesi'nde Kayseri Kapalı Çarşı'nın 2 binden fazla dükkan ve mağazayı içine alan muntazam bir çarşı olduğundan söz edildiğini aktaran Gülsoy, şöyle konuştu:

"İstanbul'dan sonraki en büyük kapalı çarşı olduğu ifade edilmektedir. Kurulduğu günden bu yana sadece Kayseri'ye değil çevre illere de hitap etmiştir. Ticaretin erkek egemenliği altında olduğu o dönemlerde kadınlarımız böyle bir çarşıda faaliyet göstermiştir. Osmanlı zamanında askere alınan Müslüman erkeklerin özellikle gerileme ve çöküş döneminde birçoğu cepheden geri dönmemiştir. Kayseri'de Rum ve Ermeni vatandaşlar Müslüman erkeklerin cepheden dönmemeleri üzerine zanaat ve ticareti kontrollerine geçirmiştir. Bundan rahatsız olan kadınlar geçimlerini sağlamak için bu tarihi çarşıdaki bir sokakta 'Kadınlar Çarşısı' adıyla ticari faaliyetlerini sürdürmüştür. Kimi eşlerinden kalan dükkanı işletmiş kimi el emeği ürünlerini kimi de tarlasındaki ürünleri satmış."

Gülsoy, 2003 yılında dönemin Kayseri Ticaret Odası yönetimi tarafından elinde Türk bayrağıyla bir kadın anıtı dikildiğini anımsattı. Anıtın aradan geçen yıllarda yıprandığı için bir yıl önce kaldırıldığını belirten Gülsoy, yapılan yeni heykelin çarşıya konulduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da heykelin kaldırılmasının ardından bazı kadın sivil toplum kuruluşlarının olayı yakından takip ettiğini aktararak "Derneklerimiz yapılan spekülasyonlara göğüs gerdi. Verilen söz yerine getirildi. Çok da güzel bir eser ortaya çıktı." dedi.

Konuşmaların ardından kadın derneklerinin temsilcilerinin katılımıyla kurdele kesildi.

Heykelin açılış törenine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kadın derneklerinin temsilcileri katıldı.

