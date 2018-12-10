Kadının 5 yaşındaki kızının yanında öldürülmesine ilişkin dava

- Kayseri'de 16 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdüğü ve engel olmaya çalışan 2 kişiyi yaraladığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi - Savcı, mütalaasında sanığın eşini kasten öldürdüğü ve "kasten yaralama" suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti