Kadına yönelik şiddetle mücadelede 'mobil' dönem

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi’nde düzenlenen "Kadın Destek (KADES) Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Konuşmasında KADES'in kadına yönelik şiddetle mücadeleye önemli bir katkı sunacağını aktaran Kaya, bu uygulamayla kadına yönelik şiddetin önlenmesinde ve en hızlı müdahalenin yapılmasında yeni bir aşamaya geçileceğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemez bir insanlık suçu olduğuna vurgu yapan Kaya, Bakanlık olarak bu konuda "sıfır tolerans" ilkesiyle kararlılıkla mücadeleyi sürdürdüklerinin altını çizdi.

Kaya, Türkiye'nin 81 ilinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonlarını faaliyete geçirdiklerini de belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Bakanlığımıza bağlı 110 kadın konukevimizle birlikte ülkemiz genelinde144 konukeviyle hizmet veriyoruz. Ayrıca nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin konukevi açma zorunluluğu var. İçişleri Bakanlığımızla birlikte önümüzdeki dönem için bu zorunluluğun yerine getirilmesini de takip ediyoruz. Bu noktada İçişleri Bakanlığımızın verdiği desteğe de teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönem yerel yönetimlerin de bu konuda elini taşına koymasını birlikte sağlayacağız. Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelere de kadın konukevi açtıracağız."

"Kolluk birimlerimiz en hızlı şekilde kadınlarımızın yanında olacak"

Kadın konukevlerinde başta barınma olmak üzere kadınların ve beraberindeki çocuklarının danışmanlık, hukuki, tıbbi, geçici maddi yardım, kreş gibi tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Kaya, kadınlara farkındalık ve mesleki eğitim hizmeti sunulduğunu, şu an 73 ilde faaliyet gösteren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM), 2018 yılı sonunda 81 ilde yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Alo 183 Sosyal Destek Hattı ile şiddete uğrayan, uğrama riski taşıyan, destek ve yardıma ihtiyacı olan kadınlara 7/24 hizmet sunduklarını, elektronik izleme sistemiyle takip uygulamasının Haziran 2017'de 6 ilde yaygınlaştırıldığını anımsatan Kaya, "Bakanlığımızın veri sisteminin POLNET sistemiyle entegrasyonunu sağlamak üzere çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda POLNET ile entegrasyonu sağlamış olmayı umut ediyoruz." dedi.

Veri sisteminin Adalet Bakanlığının UYAP sistemine de entegre edildiğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Bugün bir araya gelmemize vesile olan Kadın Destek Mobil Uygulaması (KADES) ile birlikte şiddetle mücadelemizde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım alanını daha da genişletmiş olacağız. Bu sistem sayesinde artık şiddete maruz kalan veya maruz kalma ihtimali olan kadınlarımızın ihbarlarına en hızlı şekilde ulaşacağız. Kolluk birimlerimiz inanıyoruz ki en hızlı şekilde kadınlarımızın yanında olacak, onlarla ilgili gerekli tüm çalışmaları yapacak ve bize yönlendirecekler.

Kadına karşı şiddetle mücadeleye akıllı çözüm getiren bu uygulama, ihbarı yapan kişinin bizzat adresini tespit ediyor ve hızlı müdahaleyi sağlama açısından da son derece önemli. İnşallah önümüzdeki süreçlerde bu uygulamamızın ne kadar çok kadınımızı şiddetten koruduğunu da görmüş olacağız."

Farkındalık eğitimleriyle 15 bin kamu görevlisine ulaşıldı

Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak üzere atılan adımlara da değinen Kaya, "Bu yıl içerisinde 400 kolluk personeline eğitici eğitimleri verdik. Ayrıca Ocak ayında 81 ilimizde kamu görevlilerine kadına yönelik şiddetle mücadele seminerlerini yeniden başlattık. Bu seminerler kapsamında Ocak ayından itibaren kamu görevlileri içerisinden 15 bin kişiye ulaşmış durumdayız." diye konuştu.

Kaya, "Kadınların mutlu ve güvende olmadığı bir toplumun müreffeh ve güçlü olması beklenemez. Biz ülkemizin kadınlarını daha da güçlendirmek için önümüzdeki dönemde daha büyük gayret içerisinde çalışacağız. Kadın, sevginin, şefkatin, merhamet ve hoşgörü ikliminin adeta teminatıdır. Bizim kadim medeniyetimiz ve inanç değerlerimizde kadına şiddete asla ve asla yer yoktur, aksine kadınlarımızın hem toplum hem aile hayatına kattığı sınırsız zenginlikler vardır." değerlendirmesini yaptı.

KADES nedir?

İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen ve akıllı cep telefonlarına indirilerek kullanabilen ücretsiz mobil uygulama KADES, şiddet mağduru ya da şiddete uğrama ihtimali bulunan kadınların kolluk kuvvetlerine tek tuşla ulaşabilmesini sağlıyor.

Mart ayında hizmete giren KADES ile kadınlar kolluk kuvvetlerine adres bilgileri de görünecek şekilde ihbarda bulunabiliyor. Zaman kaybını önleyen ve çok hızlı işleyen uygulamada adrese yönlendirilen kolluk kuvvetleri mağdur kadınlara en kısa sürede yardım ediyor.