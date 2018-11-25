ANKARA (AA) - Kızılcahamam'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğünün "Aktif Yaşam" temalı etkinliği kapsamında kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu önünde toplanan katılımcılar, Soğuksu Milli Parkına kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Neslihan Alkış ve Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akıska da katıldı.

Kızılcahamam Engelliler Derneği Başkanı Yusuf Ziya Ertürk, Alkış ve Akıska’ya çiçek vererek düzenledikleri etkinlik için teşekkür etti.