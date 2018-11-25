Kadına şiddete

SAMSUN (AA) - Samsun, Çorum, Kastamonu ve Çankırı'da AK Parti Kadın Kollarınca kadına yönelik şiddete tepki gösterildi.

Samsun'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, AK Parti Kadın Kolları üyeleri, ellerinde turuncu pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Grup adına açıklama yapan AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, aile içi şiddetin en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğini ifade etti.

Keser, "Ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde dünyanın 49 ülkesinde kadınları aile içi şiddete karşı koruyan bir yasal düzenlemenin olmadığını ancak AK Parti döneminde Türkiye'de ilk kez 6284 sayılı "Ailenin Korunması Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" yasasının Mecliste kabul edildiğini anlattı.

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirdiğini söyleyen Keser, "AK kadınlar olarak bugün kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı hassasiyetle tüm toplumu da turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz. Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte turuncu çizgimizi çekelim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Keser ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, katılımcılara karanfil dağıttı.

Kurulan stantta kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla pankart üzerine turuncu boyayla el baskısı yapıldı. Basın açıklaması sırasında ise alana turuncu kurdele çekildi.

Etkinlik sonrası grup, sloganlar atarak ellerindeki dövizlerle AK Parti İl Başkanlığına kadar yürüdü.

- Çorum

Çorum'da, Valilik önünde toplanan AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri, ellerindeki döviz ve pankartlarla kadına yönelik şiddeti kınadı.

"Kadın Allah'ın emanetidir" yazılı pankartla Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na yürüyen kadınlar, basın açıklaması yaptı.

AK Parti Kadın Kolları Çorum İl Başkanı Meryem Demir açıklamasında, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da kadın hakları konusunun, Hz. Peygamber'in Veda Hutbesi'nde açık bir şekilde işlendiğini vurguladı.

Şiddetin her türlüsünün insanlık suçu olduğunu belirten Kavuncu, "Biz, 'Cennet anaların ayakları altındadır' diyen bir medeniyetin çocuklarıyız. 'Sizin en hayırlınız, eşine en iyi davrananınızdır' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla gücü üstün tutan, güce tapan, kendi emperyalist emellerini gerçekleştirmek için kadını her türlü sömürü aracı olarak gören, cinsel obje olarak, reklam aracı olarak görenlerin bizi anlamalarını beklemiyoruz." idiye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Milletvekili Kavuncu ve Kadın Kolları Başkanı Demirci ellerini turuncu boyaya batırarak şiddete turuncu "iz bıraktı."

Basın açıklaması sırasında alana turuncu kurdele çekildi.

- Kastamonu

Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı'nda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya gelen AK Parti'li kadınlar, ellerindeki döviz ve pankartlarla parti binasına kadar yürüyerek kadına yönelik şiddeti kınadı.

AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları Başkanı Eda Şen, yaptığı açıklamada, "AK kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın eşi Nebahat Babaş da kadınlara destek verdi.

- Çankaya

Çankırı'da belediye önünde toplanan AK Parti Kadın Kolları üyeleri ve partililer, ellerinde "Haddini aşan öfkeye yenik düşme", "Sesimizi sen de duy", "Kadın güçlenirse toplum güçlenir", "Beni de duy" ve "Sevgi şifadır" yazılı döviz ve pankartlarla AK Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü.

İl Başkanlığı önünde açıklama yapan Kadın Kolları Başkanı Hacer Rukiye Yıldırım, kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgi çektiklerini belirtti.

Türkiye ve dünyada kadınların, yıllardır sürdürdükleri mücadelelerle büyük kazanımlar elde edildiğine vurgu yapan Yıldırım, "Ülkemiz bu anlamda kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemelerle yıllardır tüm kadınların yanında olarak güçlenme ve kendilerini gerçekleştirme süreçlerine katkı sağlamıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına hem uluslararası düzeyde kabul edilen anlaşmalara imza atmış hem de kendi mevzuatında köklü değişiklikler yapmıştır." şeklinde konuştu.