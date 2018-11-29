"Kadına şiddete sıfır tolerans" paneli

KAYSERİ (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" etkinliği düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında il müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, Sosyal Güvenlik İl Kurumu Müdürü Hacı Ali Hasgül, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Sosyal Hizmet Uzmanı Beyhan Ersöz, siyasi partilerin kadın kolları başkanı ile çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan İl Müdürü Özer, şiddeti önleme konusunda "sıfır tolerans" düsturuyla hareket edildiğini, birçok farkındalık oluşturacak projeye yön verdiklerini söyledi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Özer, şunları kaydetti:

"İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarına afişler asıldı. AVM'lerde stantlar oluşturularak halkın bilgilendirilmesini sağlıyoruz. 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Belarusla kentimizde oynadığı maçta "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" yazılı pankartımızı hem Türkçe hem İngilizce bastırarak birçok Avrupa kanalında naklen yayınlanmasını sağladık."

Panelistler, akademik alanda yürütülen kadın çalışmaları ve alanda karşılaşılan zorluklar, İslamda ailenin önemi ve şiddet karşısındaki tutumu, şiddetin hukuki boyutu konularında katılımcıları bilgilendirdi.