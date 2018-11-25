Kadına şiddete karşı davullu zurnalı yürüyüş

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla davul zurna eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Kentte bulunan bir alışveriş merkezi önünde toplanan kadın dernekleri, davul ve zurna eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Şiddete uğrayarak hayatını kaybeden kadınların isimlerinin yazılı olduğu tişörtler giyen ve çeşitli pankartlar taşıyan kadınlar, şiddet olaylarının son bulması çağrısı yaptı.

Gruptakiler adına basın bildirisini okuyan Belkıs Kara, kadına yönelik şiddet olaylarının dünyanın her yerinde aynı şekilde tezahür ettiğini söyledi.

Kadınlara yönelik hem fiziki hem de ahlaki saldırıların gün geçtikçe artarak devam ettiğine dikkati çeken Kara, şunları kaydetti:

"25 Kasım, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, her türlü şiddete, kadınları ve haklarını yok sayan sistemlere karşı kadınların mücadele ve dayanışma günüdür. Kadınlara yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar gibi tüm eylemler toplumsal cinsiyete dayalı şiddet anlamına gelmektedir."

Açıklamanın ardından kadınlar, davul zurna eşliğinde çeşitli sloganlar attı. Grup, daha sonra dağıldı.