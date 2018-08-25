Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi, kadınlara umut oldu

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da yaşayan kadınlar, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'ndeki açılan dikiş nakış kursuna ilgi gösteriyor.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, merkezdeki dikiş nakış kursu, tekstille uğraşan kadınların uğrak yeri oldu.

Boş zamanını değerlendirmek, ailesine katkı sağlamak ve kendini geliştirmek için kursa gelen kadınlar, bir yandan model çizimi, ölçüm, kesim ve dikiş yaparken diğer yandan da sohbet ederek keyifli zaman geçiriyor.

Bu samimi ve sıcak ortam, kadınlar için rehabilitasyon merkezi özelliği de taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kursun müdavimlerinden Gülsen Salar, dikiş nakış yaparak psikolojik rahatsızlığından kurtulduğunu belirtti.

Daha önce tekstil alanında çalıştığını ifade eden Salar, "Rahatsızlandıktan sonra iş yerinden ayrıldım ve buraya geldim. Çöküntüdeydim. Burası psikolojik olarak bana çok iyi geldi. Şimdi çok mutluyum. Doktoruma söyledim. O da 'Çok iyi yapıyorsun, devam et' dedi. Burayla tanışınca rahatladım. Geçmişi bıraktık geleceğe bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Buraya geldikten sonra sıkıntılarımı unuttum"

Ev hanımı Gülbahar Bayrak ise, "Bir dönem konfeksiyonda çalıştım. Sigortamı yapmayınca ayrıldım. Evde sıkıldım. Bunalım geçiriyordum. Buraya geldikten sonra sıkıntılarımı unuttum. Burayı evimiz olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kursiyerlerden Hacer Maden de 3 yıldır kursa geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Emekliyim. 25 sene tekstil atölyelerinde çalıştım. Çok sıkıcı ortamlardı. İş yetiştirmek zorunda olduğumuz için çok çalışıyorduk. İş yerinde bize söyleneni yapıyorduk. Patronun istediği modele göre kıyafetler dikiyorduk. Kendi modelimi çıkarmak için buraya başladım. Yıllardır hayalini kurduğum gece ve günlük bütün elbiseleri dikiyorum. Satış da yapıyorum."

