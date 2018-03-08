Kadın polislerden kadın sürücülere karanfil

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli kadın polisler, hemcinsleri olan sürücülere karanfil verdi.
Şube Müdürü Recai Öz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın polislerin kentin değişik bölgelerinde bugüne özel uygulama yaptığını söyledi.
Öz, polis memurlarının yaklaşık 5 bin fidanı kadın sürücülere dağıttığını ifade etti.
Karanfil dağıtımı sırasında araçlarından inen bazı kadın sürücüler, polislerin yanına gelerek günlerini kutladı.