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Kadın polislerden kadın sürücülere karanfil

- Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın polisler, hemcinsleri olan sürücülere karanfil dağıttı

08 Mart 2018 Perşembe 16:01
Kadın polislerden kadın sürücülere karanfil
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli kadın polisler, hemcinsleri olan sürücülere karanfil verdi.

Şube Müdürü Recai Öz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın polislerin kentin değişik bölgelerinde bugüne özel uygulama yaptığını söyledi.

Öz, polis memurlarının yaklaşık 5 bin fidanı kadın sürücülere dağıttığını ifade etti.

Karanfil dağıtımı sırasında araçlarından inen bazı kadın sürücüler, polislerin yanına gelerek günlerini kutladı.


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8 Mart Dünya Kadınlar GünüEskişehirKadın Polis
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