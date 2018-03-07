Kadın korucu, babasının izinde vatan nöbetinde

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde babası gibi güvenlik korucusu olmayı tercih eden üniversite mezunu Şehnaz Taran, terör örgütü PKK'ya karşı mücadele veriyor.

Doğu ve Güneydoğu'da yıllardır Mehmetçik ile omuz omuza terörle mücadeleye katkı sağlayan güvenlik korucuları arasında, kadınların sayısı her geçen gün artıyor.

Hayatını kutsal vatan savunmasına adayan bu kadınlardan biri de 22 yaşındaki Şehnaz Taran.

Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı'ndan 2 yıl önce mezun olan Taran, emekliye ayrılan babasının yıllarca gururla sürdürdüğü mesleğini devralarak vatan savunmasında güvenlik güçlerine destek olma kararı aldı.

İl Jandarma Komutanlığı himayesinde gerçekleştirilen zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan ve bir yıl önce göreve başlayan Taran, bölgede, kritik noktalarda operasyonlara katılıp, yol uygulaması yapıyor, mevzide nöbet tutuyor.

Bir yandan ev işlerinde annesine destek veren Taran, diğer yandan gururla taşıdığı üniforması ile vatanı için görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Bu üniformayı kadın olarak onurla taşıyorum"

Taran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatan savunmasında görev almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Vatan savunmasının en kutsal görev olduğuna işaret eden Taran, "Bu üniformayı bir kadın olarak onurla ve gururla taşıyorum." ifadesini kullandı.

"Gerektiğinde Afrin için de göreve hazırız"

Vatan savunmasında kadın erkek ayrımı yapılmaksızın verilen her görevi kadınların da erkekler kadar hakkıyla yerine getirdiğine dikkati çeken Taran, Türk kadının dünyada istedikten sonra başaramayacağı hiçbir iş olmadığını vurguladı.

Taran, şöyle konuştu:

"Gerektiğinde Afrin için de göreve hazırız. Türk kadının mayasında şecaat (yüreklilik-yiğitlik), cesaret, zorluklara göğüs germek vardır. Bunu nereden biliyoruz? Nene Hatun'dan, Şerife Bacı'dan, Halide Edip'ten, Kara Fatma'dan biliyoruz. Onları da kendime örnek olarak bu yola çıktım, şerefle ve gururlu görevime devam ediyorum. Temennim daha fazla kadının güvenlik korucusu olması ve bunun sadece erkeklere has bir meslek olmadığını gösterebilmemizdir."

"Söz konusu vatan ve millet olunca kadını erkeği yoktur"

Görevi başında vatanına bağlı, bu uğurda şehadet şerbetini içmeye hazır milletin bir neferi olduğunu anlatan Taran, evde ise bir evlat, bir abla ve bir kardeş olarak sorumluluklarını aksatmadığını belirtti.

Son dönemde kadınların polis, asker ve güvenlik korucusu olmak noktasında geçmişe oranla daha gayret ve istek gösterdiklerini ifade eden Taran, şöyle devam etti:

"Söz konusu vatan ve millet olunca bunun kadını erkeği yoktur bence. Tüm kadınların da böyle düşündüğüne inanıyorum. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor ve bu zor dönemde kadınıyla erkeğiyle herkes üzerine düşeni zaten yapıyor. Ayrıca Türk kadınlarına sesleniyorum, kolluk kuvvetleri olsun, koruculuk olsun bu görevleri erkek mesleği olarak görmesinler. Kolluk kuvvetlerinde görev alsınlar ki Türk kadınının neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterebilelim."