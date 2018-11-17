Kadın hükümlü yankesicilik yaparken yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yankesicilik yöntemiyle bir kadının çantasından bin 40 lira çaldığı iddia edilen kadın hükümlü, suçüstü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Vişnelik Mahallesi'nde kurulan semt pazarında devriye görevi...