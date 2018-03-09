Kadın halk ozanının katil zanlısı tutuklandı

ANKARA (AA) - Sivaslı halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar'ı öldürdüğü iddia edilen Hüseyin B, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sincan'da kaldığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan katil zanlısı Hüseyin B, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesine çıkarıldı.

Suçunu kabul ettiği öğrenilen Hüseyin B, mahkemece tutuklandı.

Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde ikamet eden halk ozanı ve şair 58 yaşındaki Gülçınar ile nişanlısı Halil B, evlerinden çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Hastaneye kaldırılan Gülçınar kurtarılamazken, ağır yaralanan nişanlısı Halil B. yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.