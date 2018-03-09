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Kadın halk ozanının katil zanlısı tutuklandı

- Halk ozanı ve şair Gülçınar'ı öldürdüğü iddia edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

09 Mart 2018 Cuma 13:01
Kadın halk ozanının katil zanlısı tutuklandı
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ANKARA (AA) - Sivaslı halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar'ı öldürdüğü iddia edilen Hüseyin B, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sincan'da kaldığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan katil zanlısı Hüseyin B, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesine çıkarıldı.

Suçunu kabul ettiği öğrenilen Hüseyin B, mahkemece tutuklandı.

Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde ikamet eden halk ozanı ve şair 58 yaşındaki Gülçınar ile nişanlısı Halil B, evlerinden çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Hastaneye kaldırılan Gülçınar kurtarılamazken, ağır yaralanan nişanlısı Halil B. yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Sivaslı Halk Ozanı Ve şair Ayten Gülçınar
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