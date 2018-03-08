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Kadın girişimci 16 hemcinsine istihdam sağladı

- Yozgat'ın Sorgun ilçesinde girişimci Merve Akgül'ün tam otomasyonlu mantar üretim tesisinde 16 kadın istihdam ediliyor

08 Mart 2018 Perşembe 18:39
Kadın girişimci 16 hemcinsine istihdam sağladı
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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde girişimci Merve Akgül, köyünde kurduğu mantar üretim tesisinde 16 kadına istihdam sağladı.

Aşağı Cumafakılı köyünde yaklaşık bir ay önce mantar üretimine başlanan, resmi açılışı bugün yapılan merkezin sahibi Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin bir milyon 600 bin liraya mal olduğunu belirtti.

Tesis için hazırladığı projeyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) bir milyon lira hibe desteği aldığını anlatan Akgül, "Çiftçi çocuğuyum. Babam köyümüzde çiftçilikle uğraşır. Mantar üretimine karşı büyük ilgim vardı. Proje hazırlayıp TKDK'ya sunduk ve projemiz kabul edildi." dedi.

Akgül, tesiste 16 kadına istihdam sağladığını dile getirerek, şunları söyledi:

"İlerleyen zamanda erkek işçilerle bu sayı 30'a çıkacak. Günde 600 kilogram civarında mantar üretimi gerçekleştiriyoruz. Pazarlama ve istihdam konusunda sıkıntımız yok. İşçilerimizi genellikle tesisimizin kurulmuş olduğu köyden temin ediyoruz."

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker de Yozgat’ta ilk kez bilgisayarlı tam otomasyon sistemiyle donatılmış mantar üretim tesisi açıldığını kaydetti.

Tesisin hizmete girmesinden memnuniyet duyduklarını aktaran Türker, "Birer hafta arayla hazırlanan kompostlarımızda 60'ar gün mantar üretimi yapılabilecek. Bu da demek oluyor ki sürekli üretim yapılacak. Oldukça modern bir tesis ve burada mantarın en küçük parçası bile ekonomiye kazandırılacak." ifadelerini kullandı.

Türker, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çalışan kadınlara çiçek takdim etti.

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüMahtarSorgun
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