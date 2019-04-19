KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Kadın Emeğinin Kooperatifleşme Yolu ile Değerlenmesi konferansı düzenlendi.

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Temsilciliği'nin, Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesinde düzenlediği konferansta, Kırşehir'de kooperatifçiliği özellikle kadınlara öğretmek ve yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek için kente geldiğini belirtti.

Türkiye'nin gelişmesinde kooperatifçiliğin önemli olduğunu aktaran Kaptanoğlu, "Kadın emeğinin güçlendirilmesi yoluyla, artık endüstrileşme aşamasına gelmemiz lazım. Kooperatif ancak insanların hür iradeleriyle ve paralarıyla bir şeyler açabildiği yerlerde olur. Kooperatifte batarsa hep birlikte batıyor. O yüzden herkes daha çok çalışacaktır. Kazanmasanız bile bir işletme açtığınız da tüm devletlerde belirli miktar kazandığınız varsayılır ve buna göre bir ücret alınır." diye konuştu.

Kooperatifçiliğin temel ilkelerinin ise gönüllü ve herkese açık üyelik olduğunu belirten Kaptanoğlu, "Üyelerce gerçekleştirilen demokratik denetim, üyelerin ekonomik katılımı, bağımsız, kendilerince yönetilmesi, eğitim, öğrenim ve bilgilendirme, kooperatifler arasında işbirliği, topluma karşı sorumlu olma ilkeleri bulunur." ifadelerini kullandı.

