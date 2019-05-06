SİVAS (AA) - Sivas'ta kadın çiftçilere uygulamalı girişimcilik eğitimi verildi.

Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Fuat Çamlıbel, Bakanlıkça yürütülen kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi ile kırsalda kadın girişimciliğinin artırılması konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitim programında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı"nın önemine vurgu yaparak, "Kadın girişimcilerimizin sürdürülebilir iş olanaklarına sahip olması, istihdamın artırılması, kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması açısından son derece önemli bir çalışma. Eğitim programının ülkemiz, ilimiz ve kadın girişimcilerimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen eğitimlere Güney köyünden 25 kadın çiftçi katılırken, Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitime ise 40 kadın çiftçi katıldı



