Kadın cezaevinde kütüphane açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 4 bin 700 kitaptan oluşan kütüphane açıldı.

Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkum ve personelin kullanımı için bağışçı ve sponsorlar desteği ile oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun tarafından açılışı yapılan kütüphanede okuma salonlarının yanı sıra cezaevinde yaşayan mahkum çocuklarının vakit geçirebileceği alanlar da unutulmadı.

Kütüphanede 4 bin 700 kitabın yer aldığı okuma salonları, oyun alanları, kafeterya ve dinlenme alanları bulunuyor.

