Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projesi tanıtıldı

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitimde kalitenin yükseltilmesi amacıyla hazırlanan Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projesi'nin tanıtımı yapıldı. Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projesi'nin tanıtımı...

25 Aralık 2017 Pazartesi 19:41
Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projesi tanıtıldı
banner230

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitimde kalitenin yükseltilmesi amacıyla hazırlanan Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projesi'nin tanıtımı amacıyla Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde toplantı düzenlendi.

Sivas Valisi Davut Gül, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin öğrenciyi, öğretmeni, veliyi ve kendilerini mutlu edeceğini söyledi.

Projeden temel beklentilerinin, öğrencilerin, velilerin yüzünün gülmesi olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Bu proje başta il valisi olarak ben olmak üzere hepinizi harekete geçirecek. Odamızda oturarak bu meseleyi çözme şansımız yok. Bizim çocuklarımızdan beklentimiz kendilerini olabildiğince yetiştirmeleridir. Amacımız çocuklarımız kendi değerleriyle barışık olsunlar. Bu projeyle biz değerler eğitimini daha sistemli bir şekilde vereceğiz."

Milli Eğitim Şube Müdürü Anakız Yörük ise projenin tanıtım sunumu yaptı.

Projenin Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitimde kalitenin yükseltilmesi, öğrenci öğretmen ve yönetici işbirliğinin artırılması ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla hazırlandığını dile getiren Yörük, projede meclis başkanının öğrenci olduğunu ve yardımcıları arasında Vali Davut Gül'ün de olduğu belirti.

Yörük, projenin bu yıl ve gelecek eğitim öğretim yılını kapsayacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya Vali Davut Gül ile eşi Gülden Gül, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi ProjesiTanıtım Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim