Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projesi tanıtıldı

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitimde kalitenin yükseltilmesi amacıyla hazırlanan Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Projesi'nin tanıtımı amacıyla Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde toplantı düzenlendi.



Sivas Valisi Davut Gül, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin öğrenciyi, öğretmeni, veliyi ve kendilerini mutlu edeceğini söyledi.

Projeden temel beklentilerinin, öğrencilerin, velilerin yüzünün gülmesi olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Bu proje başta il valisi olarak ben olmak üzere hepinizi harekete geçirecek. Odamızda oturarak bu meseleyi çözme şansımız yok. Bizim çocuklarımızdan beklentimiz kendilerini olabildiğince yetiştirmeleridir. Amacımız çocuklarımız kendi değerleriyle barışık olsunlar. Bu projeyle biz değerler eğitimini daha sistemli bir şekilde vereceğiz."

Milli Eğitim Şube Müdürü Anakız Yörük ise projenin tanıtım sunumu yaptı.

Projenin Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitimde kalitenin yükseltilmesi, öğrenci öğretmen ve yönetici işbirliğinin artırılması ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla hazırlandığını dile getiren Yörük, projede meclis başkanının öğrenci olduğunu ve yardımcıları arasında Vali Davut Gül'ün de olduğu belirti.

Yörük, projenin bu yıl ve gelecek eğitim öğretim yılını kapsayacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya Vali Davut Gül ile eşi Gülden Gül, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler de katıldı.